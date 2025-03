Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo litigano davanti a tutti al parco: scintille di coppia per il conduttore del Nove

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo litigano davanti a tutti al parco. C'entrano forse qualcosa i problemi del conduttore a livello professionale?

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo hanno avuto una accesa discussione davanti ai passanti nel parchetto di CityLife a Milano. Come confermano le immagini pubblicate dal settimanale Oggi, il conduttore del Nove ha affrontato la compagna evidentemente furiosa per qualche motivo. La scena è sembrata piuttosto insuale considerando che Giovanna Civittillo solitamente è sempre sorridente e radiosa.

Probabilmente si è trattato di una innocua baruffa tra i innamorati, come i due sono sempre stati, ma non si può non pensare che il momento lavorativamente difficile di Amadeus possa aver influito in parte sulla serenità della coppia. Il game show Chissà chi è non ha avuto il successo sperato in termini di ascolti tv mentre Stefano De Martino macina record con Affari Tuoi. In più Carlo Conti ha superato i numeri di Amadeus alla direzione di Sanremo.

La scintilla tra Amadeus e Giovanna Civitillo è scoccata nel 2003 durante la realizzazione del programma L'eredità dove lei lavorava come ballerina. Nel 2009 sono poi convolati a nozze ed è nato il loro figlio José Alberto.