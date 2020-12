Amazon in trattative con la F1. Trasmetterà i Gran Premi in streaming

Amazon è in trattative con la Formula Uno. Il colosso dell’ecommerce sta ancora puntando su interessi sportivi, come spiega PrimaOnline, con un accordo che le consentirebbe di trasmettere i Gran Premi sulla piattaforma Prime Video. Le trattative sono state rese note dall’ad uscente del circus, Chase Carey, che ha riferito al Financial Times di aver “avuto colloqui significativi con Amazon e altre piattaforme digitali globali”, aggiungendo che queste “rappresentanto dei potenziali partner incredibilmente importanti, nonché un’opportunità per ampliare e far crescere il nostro business”. Mentre Amazon al momento non ha voluto rilasciare dichiarazioni sul tema.