Ambra Angiolini colpisce duro Allegri: "I miei ex erano tutti casi umani". Se ne salva solo uno...

Ambra Angiolini all'attacco di Max Allegri: "I miei ex erano talmente dei casi umani che me li hanno lasciati"

Ambra Angiolini non ha avuto una vita sentimentale propriamente lineare. Lei stessa lo ha ammesso in una intervista a Leggo. Parlando di amicizia, l'ex volto di Non è la Rai ha affermato di non aver mai dovuto preoccuparsi che qualche sua conoscente le rubasse il fidanzato in quanto, ha detto ridendo, "si vede che i miei erano talmente dei casi umani – escluso il padre dei miei figli - che me li hanno lasciati".

Nelle parole di Ambra Angiolini non si può non leggere una frecciatina a Massimiliano Allegri, con cui l'attrice ha avuto una storia finita male dal 2017 al 2021. In questi giorni si è molto parlato di un possibile ritorno dell'allenatore toscano al Milan per sostituire Conceicao.

Si salva quindi solo Francesco Renga, padre dei due figli Jolanda e Leonardo, con cui è rimasto affetto e stima reciproca anche dopo la fine del matrimonio.