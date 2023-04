Ambra Angiolini e Asia Argento a letto in lingerie. Ai fan sorge il dubbio: "Ma è solo amicizia?". FOTO

Ambra Angiolini e Asia Argento "fidanzate"? Una foto fa insorgere i fan: "Non succede, ma se succede..."

Siamo di fronte a una nuova love story? Sui social, spunta una foto di Ambra Angiolini e Asia Argento che ha fortemente alimentato l’immaginazione dei fan. Le due attrici si sono ritratte in lingerie sdraiate sul letto corredando la foto con una didascalia a dir poco smielata.

“A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e …viceversa”, scrive la Angiolini sul suo post pubblicato su Instagram.

Immediatamente al di sotto, compaiono invece le parole scritte dalla figlia del “Maestro dell’horror” Dario Argento. ““È incredibile averti incontrata solo ora. Dopo una vita passata ad ammirarti, a sentire i paragoni degli altri su di noi. Tu la teenager birichina, io quella ribelle! Forse è vero che siamo speculari, ed io ti vedo come la parte migliore di me, quella più forte, quella più saggia. Mi sembra di conoscerti da sempre, ma sono grata di averti incontrata in questo momento della vita. Sei preziosa e ti tengo stretta. I love you AA”.

“Siete fidanzate?”, chiede un follower tra i commenti di un post pubblicato da Ambra sul suo Instagram. Per ora non è pervenuta nessuna risposta alla domanda, eppure secondo i fan qualcosa sta bollendo in pentola…