"Ma Andrea Scanzi ha il parrucchino?!".Fa discutere il suo look a Otto e mezzo

Andrea Scanzi a "Otto e mezzo" spiazza tutti: "Ma quale parrucchino"

Il primo di febbraio il giornalista Andrea Scanzi è intervenuto a "Otto e mezzo" e il pubblico non è rimasto affascinato dal tema trattato, ma dai suoi capelli. In particolare l'acconciatura simil caschetto ha catalizzato il popolo social che subito si è scatenato via Twitter, con la solita ironia.

Pertanto Andrea Scanzi visto il clamore è intervenuto con un video sui suoi canali social: "Stiamo qui a parlare dei capelli di Scanzi... Non me li tingo, non ho il parrucchino. Ho partecipato ad una puntata di 'Otto e mezzo', è stata una puntata importante perché sono stati affrontati temi spinosi. Il grande dibattito, scopro ora, si è sviluppato sui miei capelli, anche con articoli su testate importanti... Si lascia intendere che forse Scanzi si tinge i capelli o addirittura si mette il parrucchino... Sono pieno di capelli, li ho tutti... Non ci sarebbe nulla di male ad avere il parrucchino, ma l'idea che uno dica una cosa del genere fa capire l'odio che c'è nei miei confronti... La natura con alcuni colleghi è stata veramente malevola, eppure stanno qui a parlare dei capelli di Scanzi", conclude il giornalista.