Angelina Mango, raccolta di inediti: in uscita l'album "Pokè melodrama"

Angelina Mango al Fabrique annuncia l’uscita del nuovo album, "Pokè melodrama"

Esce il 31 maggio 'Poké melodrama' (LaTarma Records, distribuito da Ada/Warner Music), il primo album di inediti di Angelina Mango, disponibile in pre-order. 'Poké melodrama' è il riassunto delle tante anime musicali di Angelina Mango, in cui la sua versatilità si manifesta con molteplici sfaccettature musicali che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi.

La cantautrice ha annunciato a sorpresa l'uscita dell'album ieri sera dal palco del Fabrique a Milano, dove si è tenuta la sua data evento sold out 'Pare una pazzia', uno show all'insegna della condivisione, dell'ottimismo e della spensieratezza per Angelina prima di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia con 'La noia', brano che ha trionfato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo e che ha raggiunto il maggior numero di stream su Spotify tra le canzoni in gara in questa nuova edizione di Eurovision.

Sulla scia degli spoiler delle scorse settimane, Angelina ieri durante il live ha anticipato a sorpresa due inediti che faranno parte del nuovo album 'Poké melodrama', in uscita il 31 maggio. L'album - già in pre-order - sarà disponibile in formato vinile picture disc, vinile picture disc autografato, vinile nero, vinile nero autografato e in formato cd anche nella versione autografata.

Con sette dischi di platino, due dischi d'oro e oltre 360 milioni di stream audio e video, la cantautrice ha dato il via alla sua corsa verso Malmö e ha mosso i primi passi nel mondo eurovisivo prendendo parte nei giorni scorsi ai principali pre-party di Eurovision. Angelina Mango si è esibita con ''La noia'' - che ha raccolto oltre 99 milioni di stream audio e video - a Madrid, Barcellona, Londra e Amsterdam.

ll tour ''Angelina Mango nei club 2024'' che si terrà in autunno sarà preceduto da alcuni appuntamenti nei principali festival estivi in Italia e in Europa: la cantautrice si esibirà infatti al Sea Star Festival di Umag (Croazia - 25 maggio), al Nameless Festival di Como (14 giugno), all'Isle of Wight Festival dell'Isola di Wight (UK - 22 giugno), al Castle On Air di Bellinzona (Svizzera - 27 giugno), all'Ama Festival di Vicenza (13 luglio), all'Alguer Festival di Alghero (17 luglio) e al Piccolo Festival di Bagheria (Palermo - 2 agosto).