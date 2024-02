Annalisa vince il Controfestival 2024. Angelina Mango fuori dal podio!

Annalisa batte Angelina Mango: è lei la vincitrice del Controfestival 2024

“Sinceramente” è la canzone più bella del Controfestival 2024 secondo gli ascoltatori di Radio Bruno. Annalisa si aggiudica il primo posto, davanti a Irama con “Tu no” e Loredana Bertè con “Pazza”. Fuori dal podio Angelina Mango con La Noia che precede Ghali (Casa Mia) e Mahmood (Tuta Gold). Addirittura ventesimo Geolier (I p' me, Tu p' te)

Annalisa al Festival di Sanremo con “Semplicemente”, è arrivata al terzo posto nella classifica finale. Il brano è contenuto nella nuova versione dell’album “E poi siamo finiti nel vortice” disponibile dal 9 febbraio.

LA CLASSIFICA

1 ANNALISA – SINCERAMENTE

2 IRAMA – TU NO

3 LOREDANA BERTE’ – PAZZA

4 ANGELINA MANGO – LA NOIA

5 GHALI – CASA MIA

6 MAHMOOD – TUTA GOLD

7 FIORELLA MANNOIA – MARIPOSA

8 ALFA – VAI!

9 THE KOLORS – UN RAGAZZO UNA RAGAZZA

10 EMMA – APNEA

11 DIODATO – TI MUOVI

12 IL VOLO – CAPOLAVORO

13 DARGEN D’AMICO – ONDA ALTA

14 MR. RAIN – DUE ALTALENE

15 ALESSANDRA AMOROSO – FINO A QUI

16 ROSE VILLAIN – CLICK BOOM!

17 CLARA – DIAMANTI GREZZI

18 RICCHI E POVERI – MA NON TUTTA LA VITA

19 RENGA E NEK – PAZZO DI TE

20 GEOLIER – I P’ ME, TU P’ TE

21 NEGRAMARO – RICOMINCIAMO TUTTO

22 SANTI FRANCESI – L’AMORE IN BOCCA

23 GAZZELLE – TUTTO QUI

24 LA SAD – AUTODISTRUTTIVO

25 IL TRE – FRAGILI

26 BIGMAMA – LA RABBIA NON TI BASTA

27 BNKR44 – GOVERNO PUNK

28 MANINNI – SPETTACOLARE

29 SANGIOVANNI- FINISCIMI

30 FRED DE PALMA – IL CIELO NON CI VUOLE