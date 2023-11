Angelucci verso acquisto di Radio Capital. E strappa Cruciani a Confindustria

Angelucci verso l'acquisto di Radio Capital, spunta la pazza idea Cruciani

Dopo i quotidiani, Angelucci punta le radio. La famiglia a capo di Libero, Il Giornale e Il Tempo sarebbe in procinto di diversificare il proprio business puntando alla messa in portafoglio, come scrive Dagospia, di Radio Capital. Proprietà della famiglia Elkann sotto la società Gedi, la trattativa sarebbe già stata avviata da tempo e, secondo le voci, potrebbe avere presto un esito positivo.

I concreti e lungimiranti editori si sono però già portati avanti: hanno deciso di "scippare" a suon di euro a Radio 24, emittente del gruppo di Confindustria, la sua voce più nota e irriverente, ossia quella di Giuseppe Cruciani. Il conduttore e opinionista televisivo cederà al corteggiamento del re delle cliniche private del Centro Sud? Non resta che attendere ulteriori sviluppi.