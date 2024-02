Anna Falchi critica Sinner su Sanremo, ma di tennis non sa nulla: gaffe choc

Anna Falchi critica Sinner per il "no" ad Amadeus a Sanremo, ma di tennis non ci capisce molto.... VIDEO

Anna Falchi, conduttrice tv su Rai2, non ha condiviso il rifiuto di Jannik Sinner, neo campione degli Australian Open a salire come ospite sul palco di Sanremo.La showgirl commentando la scelta del tennista durante il programma tv "La Vita in Diretta" su Rai1, si è espressa in modo non certo benevolo nei confronti dell'altoatesino: "Ha rinunciato a essere accolto da una platea italiana perché il resto del mondo non è la stessa cosa... Perché lui è italiano ed è un peccato. Non ha fatto un’operazione simpatia vincente, risulta poco empatico e freddo, proprio anche dal luogo dove arriva".

"Poco empatico e freddo, non ha fatto un'operazione simpatia" per aver rifiutato di andare a San Remo.

Cara Anna, per fortuna per Jannik le priorità sono altre pic.twitter.com/ePVuGbB8Br — Alessandro 🎾🏆🇭🇲 (@alessandro_a_v_) February 1, 2024

Ma non finisce qui, in maniera ironica incalza "I suoi prossimi impegni sono l’8 maggio, mamma mia quanto si impegna"; ma gli fa un appunto quantomeno impreciso, visto che, prima dell’8 maggio, il campione di tennis ha molti altri tornei (ben sei), a partire da quello di Rotterdam, il 12 febbraio.

Come riporta Dagospia, i commenti, però, hanno scatenato molte critiche sui social, soprattutto vista la gaffe relativa ai prossimi tornei di Sinner: numerosi utenti hanno sottolineato che, appunto, il tennista sarà di nuovo in campo proprio a ridosso del Festival, invitandola a informarsi meglio prima di criticarlo.

