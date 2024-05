Annalisa-Brenda Lodigiani tra pole da dance e i sogni di gloria con Elodie

GialappaShow, Ilaria D'Amico col Mago Forest: ascolti tv sopra il 4% su TV8

Sesta puntata del GialappaShow con buoni ascolti tv per TV8 che conquista 717.000 spettatori con il 4.1% (replica di seconda serata: 168.000 – 3.2%). Ilaria D’Amico al fianco del Mago Forest in conduzione e un tris di special guest star: Maria Grazia Cucinotta protagonista nella 'serie' cult “Sensualità a Corte” con Marcello Cesena e Simona Garbarino (Jean Claude e Madre), mentre La Rappresentante di Lista ha cantato “I Feel Love” di Donna Summer assieme a I Neri per Caso (e Arabella Rustico al basso elettrico). Non solo. La Gialappa's è andata in gol con Ciccio Graziani, ospite a sorpresa del nuovo episodio di “4 Motel” con Ubaldo Pantani.

Ilaria D'Amico e il Mago Forest(foto Jule Hering)



GialappaShow, Annalisa-Brenda Lodigiani tra palo pole da dance e...

E poi ecco Brenda Lodigiani e la sua Annalisa, o meglio Annalaisa: l'imitarice ha vestito i panni di Capitano di un improbabile volo aereo sul palco di GialappaShow (in onda ogni lunedì, alle ore 21:30, in prima visione assoluta, su TV8 e Sky Uno). Tra il palo da pole dance e i sogni di gloria assieme alla collega Elodie, la cantante savonese ha mostrato un nuovo talento.... dormire in alta quota!

Ecco il video