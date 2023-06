Annalisa Cuzzocrea, la maestrina di Sx che bacchetta anche Elly Schlein

Annalisa Cuzzocrea la maestrina del giornalismo italiano fa concorrenza (con il suo corsivo) anche a Elisa Esposito

Iniziamo da una anomalia. Annalisa Cuzzocrea detta “Cuzzo”, vicedirettrice de La Stampa non sta su Wikipedia. Il motivo è sconosciuto ma forse è una nuova forma di radical – chicchismo di cui lei è rappresentante indefessa. Annalisa Cuzzocrea è una presenza televisiva rassicurante per chi c’ha “’na certa”: il suo caschetto biondo con le perenni cuffiette ricorda quello delle ragazze di Base Luna, solo che il loro era viola.

Ricostruiamone brevemente il passato. La Cuzzo, nasce a Reggio Calabria nel 1974 e si laurea in Lingue e Letterature straniere a Roma. Appena laureata si fionda nelle Marche dove studia la nobile arte del giornalismo in quel di Urbino, fucina di giornalisti e passatelli. Poi la solita trafila “de sinistra” e cioè Tg3, Repubblica, Radio Capital, dove mette le tende agli inizi del 2000 e dove si è occupata di tutto. Su questa sua caratteristica torneremo in seguito.