Annalisa ha "Sinceramente" infiammato Piazza Duomo a Milano. Look mozzafiato e...

Annalisa ha "Sinceramente" infiammato Piazza Duomo a Milano

Annalisa fa gli straordinari sull'autostrada Verona-Milano questa settimana: concerto all'Arena (spettacolo e i duetti, a sopresa, da Giorgia a Tananai e... sono stati da applausi), un salto sul palco di Radio Italia Live in piazza del Duomo nel capoluogo lombardo e poi ritorno nella città di Giulietta e Romeo per lo show-bis (lunedì 20 maggio) già rigorosamente sold out.

Bellissima, Mon Amour e Sinceramente: Annalisa cala tris d'assi che fa saltare il banco al Radio Italia Live 2024 di Milano

Tornando all'evento milanese, la cantante ha calato il suo tris d'assi (tratto dall'album 'E poi siamo finiti nel vortice') per il pubblico, accorso malgrado giorni di pioggia battente: "Bellissima", la canzone dei 5 dischi di platino, poi "Mon Amour". ("La prossima dovete aiutarmi a cantarla!", ha detto introducendola).

Il gran finale di Annalisa? Non poteva che esser cantando con la hit di questi mesi, che ha cavalcato l'onda lunga di Sanremo dove è arrivata terza, "Sinceramente" (siamo già a 3 dischi di platino).

E "Sinceramente ci hai rubato il cuore", ha scritto l'account social di Radio Italia postando un clip dell'esibizione.