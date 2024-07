Annalisa? Sinceramente... è la Tuta Gold di Mahmood a dominare le classifiche Fimi 2024

Il brano più venduto e ascoltato al giro di boa del primo semestre 2024? E' Tuta Gold. Mahmood mette ko il podio di Sanremo 2024, con Geolier e il suo I p’ me, tu p’ te che chiude secondo (come al Festival). Annalisa - reduce da una primavera vincente con il suo tour nei palazzetti (e ora Tutti nel vortice è diventato outdoor, scaldando l'estate in musica) - era stata terza sul palco dell'Ariston cantando Sinceramente nella notte della finale e terza si conferma nelle classifiche Fimi.

100 messaggi di Lazza è ai piedi del podio, mentre La noia di Angelina Mango che trionfò a Sanremo fa quinta. Casa Mia di Ghali è in scia davanti a una doppia Rose Villain: Come un tuono (insieme a Guè) e Click Boom!. Chiudono la top-10, L’ultima poesia di Ultimo & Geolier, Un ragazzo e una ragazza dei The Kolors.



Tony Effe numero uno nella classifica degli album. Annalisa e Rose Villain in top-10

Interessante la classifica Fimi degli album dove svetta Icon di Tony Effe (doppio platino), rilasciato lo scorso marzo. Sul podio I Nomi del Diavolo di Kid Yugi e La Divina Commedia (Deluxe) di Tedua.

Quarto posto per l’album omonimo dei Club Dogo, seguito da X2VR di Sfera Ebbasta.

E poi siamo finiti nel vortice di Annalisa? Vola alto con il suo sesto posto e lei è la prima artista donna in classifica con album certificato doppio platino. In top 10 quindi Radio Sakura di Rose Villain, Nei Letti degli Altri di Mahmood, Ferite di Capo Plaza e Il Coraggio dei Bambini – Atto II di Geolier (nel 2023 in vetta degli album più ascoltati in Italia).



