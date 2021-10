Ansa, stop alle news gratuite: l'agenzia si legge solo con un abbonamento

Ansa dice basta alle news gratuite: consultazione a pagamento per "un'informazione di qualità"

Svolta nella storia di Ansa, la prima agenzia di informazione multimediale in Italia: a partire da oggi, martedì 26 ottobre, i contenuti gratuiti saranno limitati a 30 articoli ogni 30 giorni, mentre per le informazioni complete sarà necessario aderire a una delle offerte a pagamento.

Ansa precisa di chiedere "il supporto dei propri lettori per continuare a offrire un’informazione di qualità, affidabile e certificata. Il giornalismo professionale sostiene alti costi per poter garantire lo standard elevato che i lettori si aspettano; per questo chiediamo ai nostri utenti un piccolo contributo, importante per il lavoro della nostra Agenzia".

Resterà invece libera la consultazione della home page del portale e delle home page dei canali e delle singole sezioni del sito.