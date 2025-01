Antonino Cannavacciuolo, la casa accanto al suo resort da sogno. Ecco dove vive lo chef, un posto magico del Piemonte

Antonino Cannavacciuolo, ecco dove lo chef pluristellato abita con la famiglia in Piemonte

Antonino Cannavacciuolo grazie al suo ruolo di giurato a Masterchef e al programma Cucine da incubo è tra i personaggi più amati del panorama televisivo. Il cuoco campano però è prima di tutto uno dei rappresentati più importanti della cucina italiana con ben otto stelle Michelin. Nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, per esigenze lavorative si è trasferito da diversi anni in Piemonte insieme alla moglie Cinzia Primatesta e ai due figli, Elisa e Andrea.

Antonino Cannavacciuolo ha scelto di stabilirsi a Orta San Giulio, un piccolo borgo che si affaccia sul Lago d'Orta, in provincia di Novara. La casa si trova nei pressi del Laqua by the Lake, un resort eclusivo che lo chef ha costruito proprio in riva al lago, e a brevissima distanza dalla celebre Villa Crespi con le sue tre stelle Michelin. Antonino Cannavacciuolo fa capo a molte altre strutture in tutta Italia come Lacqua Vineyard a Casanova (Pisa), Cannavacciuolo bistrot a Torino, Cannavacciuolo Le Cattedrali by Laqua ad Asti e Laqua Countryside nei colli sorrentini.