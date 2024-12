Masterchef, Locatelli: "Il mio all in? Vendetti la macchina per le sedie del ristorante". E Cannavacciuolo-Barbieri... L'intervista ad Affaritaliani.it / VIDEO

Masterchef torna su Sky

Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciulo accendono i fornelli di Sky (e Now) per la nuova edizione (con alcune grandi novità) di Masterchef. Ma prima si raccontano ad Affaritaliani.it

Masterchef, Locatelli: "Il mio all in? Vendetti la macchina per le sedie del ristorante". E Cannavacciuolo-Barbieri... L'intervista

Sky archivia un'edizione record per X Factor (con l'emozionante vittoria di Mimù Caruso) e ri-accende i fornelli di Masterchef: da giovedì 12 dicembre tornano Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli in una stagione con alcune novità.

In primis la formula "all in" nel Live cooking: gli aspiranti componenti della classe avranno la possibilità di chiedere 5 minuti in più per ultimare il piatto proposto giocarsi, ma saranno costretti a convincere necessariamente tutti e tre i giudici. Unanimità nei sì con grembiule bianco annesso o addio Masterclass.

Ma qual è stato l'all-in nella vita di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli? Affaritaliani.it lo ha chiesto ai 3 giudici alla vigilia della partenza di Masterchef.

"L'all-in che ho giocato io è stato quello di Masterchef, l'aver puntato sulla televisione", spiega Cannavacciuolo.

"La tv è stata la ciliegina sulla torta e quindi quando è arrivata ho capito che avevo fatto comunque qualcosa di buono. Un buon lavoro. E, soprattutto, che ho raccontato delle belle storie, delle storie vere", racconta Bruno Barbieri.

"All in significa buttare tutto quello che hai sul banco, che non hai niente dietro.... E per me è stato aprire la Locanda Locatelli (a Londra, al numero 8 d Seymour Street, ristorante con una stella Michelin, ndr): quando sono arrivato alla fine mi mancavano i soldi per comprare le sedie. Ho venduto l'automobile. Sono tornato a casa di mia moglie e le ho detto 'Non ho più la macchina, l'ho venduta per prendere le sedie'. Più all in di così... se il ristorante non avesse funzionato eravamo anche senza macchina", le parole di Giorgio Locatelli ad Affaritaliani.it.

E poi..

Masterchef, le novità di questa stagione

- per conquistare la Masterclass i cuochi amatoriali possono giocarsi l’all-in: 5 minuti in più ai Live Cooking, o conquistano il grembiule bianco o tornano a casa

· arriva il Blind Test: per entrare in Masterclass bisogna sempre convincere tutti e tre i giudici

· un ingresso misterioso affiancherà i tre chef nelle scelte ai Live Cooking

· serata speciale dedicata a Gualtiero Marchesi

· tra le prove in esterna: Laguna di Marano, Mart di Rovereto, il Quattro Passi (3 stelle Michelin di Nerano, Napoli)… e un’altra sorpresa

· tanti ospiti italiani e internazionali, tra cui Davide Oldani, Hélène Darroze, Pía León, Franco Pepe, Amanda Eriksson, Andrea Berton, Rasmus Munk

Masterchef, quando va in onda e dove vederlo

Lo show di Sky con Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Andrea Locatelli torna dal 12 dicembre, tutti i giovedì alle 21.15 in onda in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

