Antonino Monteleone dopo il flop de "L'altra Italia" torna su Rai2 con un nuovo programma (quando e dove)

Rai2, L'Altra Italia di Antonino Monteleone chiude alla quinta puntata. Gli ascolti tv delle prime quattro

L'Altra Italia di Antonino Monteleone chiude dopo cinque puntate: l'ultima in onda il 31 ottobre 2024. Il programma di approfondimento e inchieste di Rai2 non ha superato l'esame dell'Auditel in una serata difficilissima e super presidiata da sempre come quella del giovedì sera (da Piazzapulita di Corrado Formigli su La7 a Dritto e Rovescio by Paolo Del Debbio su Rete 4, senza dimenticare Le Iene presentano Inside su Italia 1).

Gli ascolti tv hanno decretato lo stop: 276mila spettatori e l’1,77% alla prima puntata, 276 mila spettatori ma col l’1,62% alla seconda, 169mila spettatori e l’1% alla terza, 169mila spettatori e l’1% alla quarta.





Rai2, Antonino Monteleone prepara il ritorno dopo la chiusura de L'Altra Italia

Antonino Monteleone si ferma, ma è pronto a tornare nel 2025 con una seconda serata sempre su Rai2.

"Nelle prossime settimane insieme al conduttore Antonino Monteleone, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci", aveva spiegato la Direzione Approfondimento della Rai.

E ora emergono alcuni retroscena sulla nuova sfida tv per Monteleone. "Sarà un programma quasi completamente in esterna, alla ricerca dei fatti e delle notizie dove accadono e dove sono accadute - svela Tvblog - Tutto questo per comprendere quei fatti e spiegarli ai telespettatori usando le “armi” delle immagini e dell’immediatezza di racconto". La data di partenza potrebbe essere mercoledì 19 febbraio 2025.

Possibile che la nuova trasmissione dell'ex Iena inizi dopo la messa in onda in prime time di Ra2 di una fiction forte e "potrebbe pescare proprio dai temi e dalle situazioni di quelle fiction, per specchiarli con la realtà quotidiana - prosegue Tvblog - Magari, per esempio, con un’inchiesta nel mondo dei ragazzi di oggi. Per capirli, per entrare nel loro linguaggio e nel loro vissuto"

