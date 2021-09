Apa, Antonella Barbieri nuovo direttore generale dell'associazione

Antonella Barbieri è la nuova Direttrice Generale della Associazione Produttori Audiovisivi (APA). Dopo essere stata designata dal Comitato di Presidenza il 5 agosto scorso, oggi la nuova Direttrice si è insediata presentandosi ufficialmente a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

L’avv. Barbieri prende le redini dell’APA dopo la recente nomina di Chiara Sbarigia in qualità di Presidente di Istituto Luce Cinecittà, la quale ha guidato l’Associazione per 27 anni contribuendo alla sua crescita e alla sua affermazione negli ambiti istituzionali, nei rapporti con le emittenti e nel panorama internazionale di settore.

La nuova Direttrice Generale si è dichiarata entusiasta di intraprendere questa nuova avventura, di mettere la sua esperienza al servizio di tutte le attività nazionali e internazionali che l’Associazione realizza e sostiene, confidando inoltre di poter contribuire, grazie anche alla sua specifica competenza in ambito legale e legislativo, al raggiungimento di favorevoli accordi su quei punti chiave che sono sui tavoli ministeriali già da alcuni mesi e che rappresentano per il comparto della produzione indipendente un nodo nevralgico che ne determinerà gli equilibri per i prossimi anni.

Antonella Barbieri ha maturato esperienza sia come avvocato in studi professionali, sia come legale interno in aziende italiane e in gruppi multinazionali. Ha lavorato per diversi anni per Fox Networks Group dove ha ricoperto prima il ruolo di Director Business & Legal Affairs Italy and Germany e successivamente quello di Head of Legal Italy and Germany.