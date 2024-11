Apple Black Friday, da iPhone 16 ai nuovi MacBook: tutte le migliori offerte

Apple Black Friday, tutte le offerte di Amazon per acquistare i migliori prodotti di Apple a prezzo scontato

Avete tempo fino alle 23.59 del 2 dicembre 2024 per accedere alla nuove offerte di Amazon per l'Apple Black Friday. La piattaforma di e-commerce permette di acquistare a prezzi anche scontatissimi i migliori prodotti del colosso di Cupertino, a partire dal nuovo iPhone 16 a MacBook, iPad e l'ultima generazione di AirPods.

Con un po' di attenzione si possono trovare delle occasioni imperdibili e risparmiare anche belle cifre per i regali di Natale. Se le offerte non fanno per voi, vi ricordiamo che con Amazon Seconda Mano c'è uno sconto extra del 20% sui prodotti di Apple resi da altri utenti. Amazon effettua controlli molto rigorosi per assicurare la qualità dei dispositivi.

Ecco quindi alcune delle migliori offerte per l'Apple Black Friday oggi disponibili: