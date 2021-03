Apple cede alla Russia, pubblicizzerà le app consigliate dal governo

A partire dal 1 aprile, gli utenti che configurano un nuovo iPhone in Russia vedranno una schermata che consente loro di installare automaticamente le app ufficialmente scelte dal governo russo, in conformità con la nuova legge russa che, approvata nel 2019, richiede che smartphone, tablet, laptop, desktop e smart TV venduti in Russia abbiano preinstallate app specifiche realizzate dalle società russe.

La legge era originariamente prevista per entrare in vigore nel luglio 2020, ma è stata rinviata ad aprile 2021. L'agenzia russa Vedomosti afferma anche che le app non verranno installate se gli utenti non le desiderano, mentre Apple ha confermato a The Verge che rispetterà la legge dando agli utenti la possibilità di scegliere se installare le app quando attivano il telefono.

Quali app verranno offerte specificamente agli utenti non è chiaro, sebbene Vedomosti citi un'app per servizi governativi e app di aziende russe tra cui Yandex, Mail.ru e Kaspersky Lab. Il governo sembra essere consapevole che potrebbe essere problematico favorire app specifiche e prevede di ampliare la sua lista nel tempo: “Il ministero non è affatto interessato a rendere dominanti specifiche app popolari incluse nell'elenco di preinstallazione obbligatoria. Se sul mercato emergono alternative, si dimostrano interessanti per gli utenti e guadagnano rapidamente popolarità, verranno incluse in questa selezione e offerte anche per la preinstallazione ”, ha detto a Vedomosti un funzionario russo.