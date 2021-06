Apple, arriva il testamento digitale. Un erede per l'account in caso di morte

Con iOS 15, il nuovo aggiornamento di casa Apple, arriva il testamento digitale. Tra le novità del sistema operativo iOS 15 c’è anche il nuovo programma Digital Legacy. Si tratta di un’opzione che permette agli utenti di attivare una sorta di ‘testamento digitale’, per consentire ad un erede di accedere all’account Apple e ad altre informazioni personali, in caso di morte. Il servizio è offerto già dalla piattaforma Facebook. La funzione non è ancora attiva, ma Apple fa sapere che presto si potranno designare all'interno del proprio account uno o più eredi, digitando il loro indirizzo email, a cui sarà concesso di accedere ad alcune informazioni, a seguito di un eventuale decesso. Tali contatti verranno intesi da Apple come 'Legacy Contacts', ossia con un vero e proprio potere legale nei confronti dell'ID di cui sono eredi. Ma l'accesso al profilo del defunto rimarrà parziale, circoscritto agli elementi presenti su iCloud. Incluse anche foto archiviate, note ed email, ma non le informazioni di pagamento e i dati di login conservati nel portachiavi di iCloud.

Facebook nel 2022 presenterà il suo smartwatch. L'orologio avrà doppia telecamera, di cui una estraibile

Facebook sta adottando un nuovo approccio per il suo primo smartwatch. Si legge su The Verge che dovrebbe debuttare la prossima estate, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Il dispositivo sarà caratterizzato da un display con due fotocamere amovibili: si potranno staccare dal polso per scattare foto e video da confividere attraverso le app di Facebook, tra cui Instagram.

Sulla parte anteriore del display dell’orologio ci sarà una prima fotocamera, destinata principalmente alle videochiamate. Sul retro ne sarà installata una seconda da 1080p con messa a fuoco automatica che potrà essere rimossa dal telaio in acciaio inossidabile e utilizzata liberamente.