Apple, evento 18 ottobre: arrivano i nuovi MacBook Pro e AirPods 3

Apple, evento 18 ottobre: la Mela presenterà nuovi modelli di MacBook Pro da 14" e 16" e macOS Monterey. Potrebbero anche arrivare AirPods 3

Apple dopo la presentazione a settembre di iPhone 13 prepara un nuovo evento in cui probabilmente il soggetto principale saranno soprattutto prodotti hardware. Il keynote è in programma lunedì 18 ottobre alle 19:00 ora italiana e stando agli ultimi rumors dovrebbe riguardare i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. La notizia sarebbe in parte confermata dal volantino inviato da Apple alla stampa. La Mela ha scelto una grafica "stellare" a simboleggiare la velocità del nuovo processore Apple Silicon, successore del SoC M1, integrato nei Macbook Pro di ultima generazione. Le voci affermano che il chip si chiamerà M1X e supporterà 32 GB di RAM e disporrà di una GPU più potente.

Apple durante il keynote potrebbe presentare anche AirPods 3, l'ultima versione delle sue cuffie wireless, e molto più probabilmente l'aggiornamento più recente di macOS chiamato Monterey. L'evento si potrà seguire in streaming dall'app Apple TV, sul sito ufficiale dell'azienda di Cupertino e il suo acconut YouTube.