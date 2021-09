Apple, in arrivo iOS 15: le novità dell'ultimo aggiornamento

Apple, arriva iOS 15: l'ultimo aggiornamento per iPhone

In arrivo diverse novità dal mondo Apple. Infatti, oggi 20 settembre, insieme alle new entry iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15, verrà rilasciato l’ultimo aggiornamento di sistema: iOS 15. Facciamo, dunque, una breve panoramica sulle novità, per poi passare a come preparare i dispositivi e a che ora effettuare l’attesissimo download.

iOS 15, le novità

Audio Spaziale: sempre messa in primo piano negli ultimi keynote, questa funzionalità ricrea una tridimensionalità del suono per avere una percezione più immersiva e naturale;

Full Immersion: una modalità per concentrarsi meglio oppure per prendersi una pausa, limitando le notifiche in modo personalizzato. I contatti visualizzeranno che la modalità è attiva;

Mappe: più edifici e monumenti famosi in 3D e navigazione più precisa con indicatori delle corsie, strisce pedonali oppure piste ciclabili oltre che info sul traffico in tempo reale.

Messaggi: i contenuti multimediali e i link inviati da Messaggi appariranno nella sezione Condivisi con te dell’app corrispondente. Arrivano nuove memoji ancora più inclusive e con più personalizzazioni e viene creata una raccolta di foto quando se ne ricevono molti in una volta;

Notifiche: cambio di look netto per le notifiche che mostrano foto di contatti e icone più grandi e si radunano in un riepilogo che mette le più rilevanti in cima, ma sempre con ampia possibilità di personalizzarne la priorità;

Novità FaceTime: tra le novità c’è la vista a griglia dei partecipanti con riquadro in evidenza su chi sta parlando, modalità ritratto che sfoca lo sfondo e una pulizia della cattura del parlato attraverso il microfono, con la cancellazione dei rumori. Infine, si possono invitare contatti da Windows e Android, sempre con la protezione crittografata;

Safari: viene ridisegnata la barra dei pannelli per ottimizzare lo spazio del display e si possono salvare i pannelli in gruppi che vengono sincronizzati su tutti i dispositivi. Inoltre, si possono impostare estensioni;

SharePlay: durante le chiamate FaceTime si potrà condividere ciò che viene visualizzato sullo schermo come per esempio film oppure serie tv ma anche l’ascolto di canzoni con riproduzione in sincrono. Inoltre, si può mostrare cosa si sta guardando per esempio per cercare casa assieme anche a distanza scorrendo negli annunci;

iOS 15, come preparare il tuo iPhone all’aggiornamento

Sembra banale, ma non lo è. Prima di effettuare qualsiasi tipo di aggiornamento, è doveroso fare sempre un backup di recupero di tutti i dati presenti sul proprio “Melafonino”. Può sempre succedere, infatti, che a causa di un malfunzionamento di batteria o di rete si vadano a perdere dati importanti.

Gli iPhone compatibili con l'aggiornamento vanno, partendo dal più "anziano", dall'iPhone SE, modello del 2016, fino all'ultima generazione con l'iPhone 12 Pro Max.

iOS 15, quando esce l’aggiornamento in Italia

L’orario della diffusione in Italia di iOS 15 è intorno alle 19. Da quel momento, si riceverà una notifica di disponibilità di aggiornamento e si potrà procedere. Per precauzione, è sempre meglio caricare la batteria e lasciare il caricatore collegato durante tutto il percorso di aggiornamento. Per controllare manualmente la disponibilità dell’ultimo update Apple, si può seguire il percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.