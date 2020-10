Apple lavora al lancio di un suo motore di ricerca

A Cupertino si lavora a un nuovo motore di ricerca. Apple sembra si stia preparando a lanciare una nuova sfida a Google, dopo che l'intesa con il colosso di Internet è finita nel mirino dell’antitrust. Nel caso in cui le autorità antitrust decidessero di porre fine alla partnership, un nuovo motore di ricerca consentirebbe ad Apple un’alternativa vantaggiosa, che non solo amplierebbe il suo raggio d'azione ma rappresenterebbe anche un guadagno in termini di autonomia da Big G. Ad aver accelerato i tempi del progetto potrebbe essere stato il fascicolo contro i pagamenti in uscita da Google a favore di Apple, presentato dal Dipartimento di Giustizia.