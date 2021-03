Apple nel mirino, l’antitrust inglese apre un'indagine sull’App Store

Apple: dall'antitrust Uk "attento esame" sull' App Store

L’autorità per la concorrenza del mercato britannica ha lanciato un’indagine sull’App Store di Apple. L'Authority ha fatto sapere in un comunicato che l’oggetto dell'indagine sarà la distribuzione delle applicazioni per iPhone, iPad e gli altri dispositivi commercializzati dal colosso di Cupertino. Con un "attento esame” l’autorità “valuterà se Apple ha una posizione dominante in relazione alla distribuzione delle app sui dispositivi Apple in Uk" con i quali imporrebbe termini sleali o limitanti nei confronti della concorrenza. L'indagine britannica sulla concorrenza su Apple, come si legge sulla Cnbc, segue alle lamentele degli sviluppatori di software riferite all'App Store del gigante della tecnologia, che consente agli sviluppatori di rilasciare app per iPhone e iPad solo attraverso la sua piattaforma per smartphone iOS.

"Milioni di noi usano le app ogni giorno per controllare il tempo, giocare o ordinare un take away", ha dichiarato Andrea Coscelli, amministratore delegato della CMA (Competition and markets authority). "I reclami che Apple sta utilizzando la sua posizione di mercato [...] causando potenzialmente la perdita di clienti durante l'acquisto e l'utilizzo di app, meritano un attento esame."

Apple ha replicato che non vede l’ora di lavorare con la Cma e di dimostrare che “le sue linee guida su privacy, sicurezza e contenuti hanno reso l’App Store un mercato affidabile, sia per i consumatori che per gli sviluppatori”.