Apple, svolta green: entro il 2030 sarà per il 100% carbon neutral

Apple si impegna a essere 'carbon neutral' entro il 2030 in tutte le sue operazioni, compresa la sua catena di fornitura, nel tentativo di combattere il cambiamento climatico. Il gigante della tecnologia, che è già neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio per le sue attività commerciali, ha affermato che questa decisione comporta che tutti i suoi dispositivi venduti entro quella data saranno a impatto zero sul clima. Nell'ambito di un aggiornamento della sua politica ambientale, Apple spiega che prevede di ridurre le emissioni del 75% entro il 2030, sviluppando al contempo "soluzioni innovative per la rimozione del carbonio" per il restante 25% della sua impronta totale.

Investimenti anche sulla savana del Kenya e in un'ecosistema colombiano

Ciò include investimenti in progetti di ripristino della savana in Kenya e investimenti in un ecosistema di mangrovie in Colombia per rimuovere o immagazzinare il carbonio. "Le aziende hanno una grande opportunità per contribuire a costruire un futuro più sostenibile", afferma l'amministratore delegato di Apple Tim Cook, sottolineando che il gruppo ha condiviso una "volontà comune" di farlo. "L'azione per il clima può essere la base per una nuova era di innovazione, creazione di posti di lavoro e crescita economica sostenibile", aggiunge. Il gruppo si è inoltre impegnato a far sì che più di 70 dei suoi fornitori utilizzino il 100% di energia rinnovabile per la produzione di Apple.