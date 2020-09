Apple, tutte le novità: arrivano Apple Watch Serie 6 e nuovi iPad

Un evento tutto in digitale e senza iPhone. Come scrive Askanews, l'annuale presentazione di Apple delle novità in arrivo è stata diversa dal solito, come tutto il resto in questo complicato 2020. Gli Apple Watch Serie 6, un Apple Watch SE più economico, l'ottava generazione di iPad e il servizio di abbonamento Apple One sono le novità principali. Manca il pezzo forte e più atteso: l'iPhone 12, il cui lancio è stato rimandato per i ritardi nei centri di produzione in Asia a causa della pandemia da coronavirus. Si parla di fine settembre o massimo ottobre.Intanto arrivano gli Apple Watch Serie 6 che contano fra le innovazioni più importanti proprio quelle legate alla sfera della salute e in particolare la funzione in grado di calcolare l'ossigenazione del sangue.

GUARDA IL VIDEO CON LE NOVITA' APPLE

Sempre come riporta Askanews, la società di Cupertino sta sostenendo alcune ricerche della scuola di medicina della Università di Washington per scoprire se i parametri rilevati digitalmente come frequenza cardiaca e ossigenazione possono segnalare in modo precoce l'insorgere di influenza o Covid-19. Altre novità sulla salute sono in arrivo col nuovo sistema operativo WatchOS7 ha spiegato Jeff Williams (chief operating officer) durante la presentazione."La nuova app per il sonno usa i sensori di movimento per tracciare il vostro sonno, il rilevamento automatico del lavaggio delle mani riconosce movimenti e suoni mentre vi lavate le mani e vi incoraggia a continuare fino ai 20 secondi raccomandati".Ipad torna rinnovato con il chip A12 Bionic e l'iPad Air molto potenziato, più simile all'iPad pro disponibile per la prima volta in 5 colori e col performante chip A14 bionic.Altra novità Apple One, abbonamento unico per le piattaforme di streaming, di musica e videogiochi oltre che per i servizi di cloud.