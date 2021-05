Apple WWDC 2021: data, come seguirlo e programma completo

Apple WWDC 2021: durante l'evento verrà svelato iOS 15, che porterà novità per la schermata di blocco e l'app Salute

Grandi novità per in arrivo per i fan di Apple. Il colosso di Cupertino tra il 7 e l'11 giugno all'Apple Park terrà la sua annuale conferenza per gli sviluppatori chiamata WWDC 2021 (WorldWide Developers Conference). Questa è l'occasione in cui la Mela svela le sue ultime novità lato software e in alcuni casi anche prodotti hardware di nuova generazione.

La WWDC 2021 inaugura i cosidetti Pavilions, ovvero dei padiglioni virtuali accessibili gratuitamente in cui partecipare ad oltre 200 sessioni, laboratori e attività su argomenti specifici. Il 10 giugno ci sarà poi la consegna degli Apple Design Awards, ovvero i premi che “celebreranno l'arte creativa, l'artigianato e i risultati tecnici degli sviluppatori Apple".

Apple WWDC 2021: il programma dell'evento

Il protagonista principale della WWDC 2021 sarà certamente iOS 15. L'ultima versione del sistema operativo dovrebbe portare diverse novità tra cui un rinnovamento della schermata di blocco (Lock Screen), una funzione per il monitoraggio del cibo per l'app Salute e miglioramenti per la modalità dark e l'app Messaggi.

Si potrà seguire la WWDC 2021 in diretta streaming a partire dal 7 giugno alle 19 (ora italiana) sul sito ufficiale di Apple, l'app Apple TV e Apple Developer o sul canale YouTube dell'azienda di Cupertino.