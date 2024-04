Arisa, appello in TV per trovare un fidanzato: "Sono single e...". L'annuncio!

Arisa, appello in TV per trovare un fidanzato: "Sono single e sulla piazza"

Arisa cerca un fidanzato. La cantante lanciato un appello in diretta tv nel corso dell'ultima puntata di The Voice Generations, spin-off di The Voice presentato da Antonella Clerici (dove lei è stata coach assieme a Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino) e andato in onda in prime time venerdì 19 aprile 2024 su Rai1 (qui gli ascolti tv della serata col calo di due programmi cult).

«Sono single e sulla piazza», le parole della bellissima cantate, in un outfit da sogno con scollatura mozzafiato.

Arisa "valuto proposte di matrimonio", l'annuncio social della scorsa estate della cantante

Già la scorsa estate Annalisa aveva annunciato ai suoi fans. «Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. No perditempo».

