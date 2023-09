Arisa: "Ho avuto una liason con una donna, ma...". Ecco com'è finita

Arisa: "Ho avuto una relazione con una donna... ecco com'è finita". La rivelazione a Belve

Le rivelazioni di Arisa lasciano tutti a bocca aperta. Qualche settimana fa, la cantante ha chiesto ironicamente ai follower se ci fosse un uomo pronto a farsi avanti per sposarla. E così, ospite di Francesca Fagnani nella trasmissione Belve, in onda su Rai 2, l'artista è tornata a parlare della sua vita sentimentale.

Nel suo passato, racconta, una relazione è finita particolarmente male: quella con Andrea Di Carlo, suo ex manager. Ma non è tutto. Infatti, Arisa rivela nello show di Rai Due anche di aver avuto una liaison con una donna.

“Una volta ho avuto sbaciucchiamenti con una donna, mi è piaciuto. Ma non sono andata oltre". Nessun dettaglio aggiunto, ma l'ex volto di Amici lascia intendere di essere convintamente eterosessuale.

"Oggi mi definisco sola ma non solo, perché per fortuna ho la gente con me", dice Arisa, che vorrebbe presto innamorarsi. E poi, da paladina della body positive, scherza sulla sua autostima: "Chi mi ammira mi ammira perché ho un bel sedere, nessuno si aspettava che un giorno avrei avuto un bel sedere", dice ridendo. "Ci lavoriamo duro tutti i giorni. Mi piace tenermi in forma".