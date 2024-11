Arisa è innamorata. "C'è un fidanzato". (la rivelazione della cantante a Silvia Toffanin)

Arisa innamorata: "C'è un fidanzato". La rivelazione a Verissimo

"C'è un fidanzato". Arisa parla a Verissimo dell'amore e, nel corso della puntata andata in onda sabato 2 novembre 2024 su Canale 5, svela che il suo cuore batte per un uomo. "Non esageriamo", aggiunge. "Non parliamone troppo per scaramanzia vero Arisa? - chiosa Silvia Toffanin - "Sono d'accordo. Non esageriamo per prudenza".

"Sai io vedo tante persone che parlano tanto delle loro relazioni e poi vanno male", aggiunge la 42enne cantante.

Silvia Toffanin: "Però ti vedo felice".

"Ma si dai poteva andarmi peggio", risponde prontamente Arisa con ironia tra gli applausi del pubblico.

Sull'amore in generale Arisa ha raccontato: "In passato ho sofferto, ma più per me stessa. Spesso soffriamo per come siamo noi in quella relazione, per come va a finire, per la figura che facciamo con noi stessi".