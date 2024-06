Ascolti tv, Maratona Mentana al 12,5%. Lo speciale per le Regionali Abruzzo...

Enrico Mentana per questo weekend elettorale è tornato con la sua #maratonamentana per seguire in diretta l'andamento del voto. Lo Speciale del TG La7 per le elezioni Europee ha un dato netto superiore al 12,5%. I dati per i singoli programmi non sono disponibili a causa dello sciopero dei tecnici Auditel ma sono forniti quelli per fasce orarie. Rai3 si ferma al 5,7% di share mentre Rete 4 al 6,5%.

La precedente #maratonamentana per seguire l'andamento delle Regionali in Abruzzo nello scorso marzo aveva interessato 700.000 spettatori con il 7.7% di share. Alle precedenti elezioni Europee del 26 maggio 2019, invece, aveva chiuso con 1.579.000 per il 12,2% di share.