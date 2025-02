Sanremo 2025, gli ascolti tv della seconda serata. I dati Auditel

Sanremo 2025, nuova sfida Conti-Amadeus dopo la prima serata da record

Ottimo esordio per Carlo Conti, il suo Sanremo 2025 ha fatto il record di ascolti nella prima serata battendo il primato di Amadeus del 2024. Nel complesso la prima serata del Festival è stata seguita da oltre 12.218.000 di telespettatori medi con uno share del 65% medio con una punta al 68%. Un ottimo risultato in linea con quelli record di Amadeus di un anno fa per lo share ma con due milioni di telespettatori in più rispetto ad un anno fa. Nella prima parte addirittura si è arrivati al 68,71% di share con 15 milioni di spettatori.

Per Carlo conti adesso arriva la prova decisiva, mantenere alti gli ascolti anche nella seconda serata significa solitamente confermarsi anche nelle successive e far affezionare il pubblico. Il verdetto arriverà intorno alle 10 di questa mattina. Questi i numeri di Amadeus nel 2024. La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 era stata seguita da 10 milioni 361 mila spettatori con il 60,1% di share. Dati di ascolto in flessione rispetto alla prima serata che aveva fatto registrare una media di 10.561.000 telespettatori con il 65,1% di share.