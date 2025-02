Sanremo 2025: splende Bianca Balti, le gaffe di Malgioglio e Fedez nella Top 5

Sanremo 2025, quante emozioni nella seconda serata: Balti, Damiano e la standing ovation per...

Il Festival di Sanremo 2025 funziona, lo dicono i numeri sugli ascolti della prima serata e lo confermano le scelte fatte da Carlo Conti, il nuovo direttore artistico. La seconda serata all'Ariston ha una vincitrice assoluta: Bianca Balti. La modella aveva promesso che non sarebbe andata a Sanremo per "fare la malata" e lo ha confermato sul palco nel ruolo di co-conduttrice: conduzione spigliata, freschezza, ironia e abiti sontuosi. Balti al Festival ha riso e scherzato con Malgioglio e ha celebrato la vita, mostrando senza paura anche le cicatrici sul suo corpo, segno della malattia di cui soffre: il cancro. La seconda serata ha avuto più ritmo rispetto alla prima grazie anche all'ironia di Nino Frassica che si è presentato con il look alla Malgioglio ma al contrario, ciuffo nero e capelli bianchi e ha fatto ridere tutti con la finta storia dello stesso Malgioglio da piccolo, scherzando sulle sue gaffe.

Anche Conti è stato più sciolto e pronto a farsi sorprendere dagli eventi anche se maniacale nel rispettare la scaletta al secondo. Il televoto e la giuria delle radio hanno scelto una cinquina in gran parte in linea con le preferenze della sala stampa e del web ma va calcolato che ieri si votavano solo 15 cantanti e giovedì toccherà agli altri 14. Si confermano Giorgia, Simone Cristicchi, Achille Lauro e Lucio Corsi. Non c’è Brunori Sas che canterà al secondo "giro" ed è presente invece Fedez la cui canzone, "Battiti", sta crescendo col passare delle ore sia nelle valutazioni sui social sia nel gradimento dell’Ariston.

Per Cristicchi, il cantante che racconta in "Quando sarai piccola" la malattia della madre arriva l’unica standing ovation tra i concorrenti, la seconda su due esibizioni. Ma è stata anche la serata del ritorno di Damiano David, la prima da solista che si è misurato con "Felicità" di Lucio Dalla e ha esaltato il palcoscenico di Sanremo come "il più importante della mia carriera".