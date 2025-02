Ascolti tv, Sanremo 2025: prima serata di Conti e dati auditel

Ascolti tv, Sanremo 2025: Conti-Amadeus e quel record...

Oltre alla sfida per le canzoni, c'è anche quella per gli ascolti tv a Sanremo e Carlo Conti dovrà confrontarsi con l'edizione dei record, quella dello scorso anno targata Amadeus-Fiorello. La prima serata del 74° Festival di Sanremo aveva conquistato 10.561.000 di spettatori pari al 65.1% di share. Ad oggi stiamo parlando del dato più alto degli ultimi 25 anni. Nel 2023 si arrivò al 62,4% mentre nel 2022, la terza edizione targata Amadeus, raggiunse il 54% di share. La prima edizione di Carlo Conti del 2015, nella prima serata, ottenne il 49,3% di share, crescendo poi nelle successive due edizioni del 2016 e del 2017 quando toccò rispettivamente il 49,4% e il 50,3%.

L’edizione meno vista della storia recente del Festival è quella del 2008 targata Pippo Baudo che esordì con il 36,4% di share. Carlo Conti ha ammesso più volte in queste settimane che non teme il paragone e che al momento non è interessato al dato percentuale. Le cose poi in termini di ascolti sono leggermente cambiate rispetto allo scorso anno: si è aggiunta la Total audience, ossia il dato dei device digitali, che per la prima volta sarà aggiunto alla platea tradizionale. il verdetto questa mattina intorno alle 10.