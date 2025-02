Sanremo 2025, gli ascolti tv della terza serata. I dati Auditel

Sanremo 2025, Conti e la grande sfida degli ascolti tv

Nella serata di mercoledì 12 febbraio 2025, su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 ha interessato 12.008.000 spettatori pari al 50% di share nell’anteprima Sanremo Start dalle 20:41 alle 21:10, e 11.410.000 spettatori pari al 64.1% di share. Nel dettaglio la kermesse ha raccolto 14.437.000 spettatori pari al 63.22% nella prima parte in onda dalle 21:16 alle 23:28, 7.287.000 spettatori pari al 66.72% nella seconda parte in onda dalle 23:33 all’1:11. Grande attesa per i dati della terza serata del Festival di Sanremo 2025 che saranno resi noti intorno alle 10 del mattino, inevitabile il confronto ancora una volta con l'edizione dei record di Amadeus, quella del 2024.

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 dalle 21.19 alle 25.38 aveva totalizzato il 60,1% di share con 10 milioni e mille spettatori. La prima parte dalle 21.19 alle 23.32 con il 58.1% di share e 13 milioni 243 mila spettatori. La seconda parte, dalle 23.34 alle 25.38 registra il 65% con 6 milioni 436 mila spettatori. Il picco di ascolti di 15 milioni 108 mila spettatori era stato registrato alle 22.04 con Eros Ramazzotti.