Sanremo 2025, Olly e Gabbani nella Top 5. Settembre trionfa tra le nuove proposte

Sanremo 2025, la nuova Top 5 e il ritorno dei Duran Duran all'Ariston

Anche la terza serata del Festival di Sanremo 2025 non ha tradito le attese e c'è stato il primo verdetto ufficiale. Il vincitore della categoria "nuove proposte" è Settembre, per il 23enne napoletano proveniente da X Factor è stato un vero trionfo, la sua "Vertebre" vince anche il premio della critica. I Duran Duran e l’esibizione dei ragazzi del "Teatro Patologico" sono stati i momenti più intensi dalla terza serata del Festival che ha ricordato la prima, quanto ad assenza di guizzi e tono compassato, dopo le folli incursioni della seconda serata da parte di Nino Frassica e Cristiano Malgioglio e la luce irradiata da Bianca Balti. Miriam Leone, meglio, ed Elettra Lamborghini, apparsa un po' spaesata, eseguono il loro compito in modo diligente.

Katia Follesa suscita ilarità soprattutto nella gag con Simon Le Bon ma il tentativo di realizzare il sogno di una generazione si infrange sulla fedeltà coniugale del front-man più ambito negli anni Ottanta. Poi c'è stata naturalmente la gara dei big: Brunori Sas, Olly, Coma_Cose, Irama e Gabbani sono nella cinquina "randomica" scelta dal televoto e dalla giuria delle Radio per i 14 cantanti della terza serata. Resta il tempo per prendere lezioni di canto, con qualche incertezza perdonabile ai suoi 85 anni, da Iva Zanicchi che mette in bacheca il premio alla carriera. Oggi i duetti, la serata di solito più frizzante del Festival.