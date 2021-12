Ascolti TV, Dritto e Rovescio supera di misura Piazzapulita

Ascolti TV, Dritto e Rovescio batte Piazzapulita con 27mila spettatori in più. Share rispettivamente a 5,6 e 5,4%

E' la fiction 'Un Professore' su Rai1 a vincere la gara degli ascolti TV prima serata del giovedì con 4.430.000 spettatori e il 21.2% di share. Al secondo posto, 'Zelig' su Canale 5, con 3.172.000 spettatori e il 17.9% di share. L'appuntamento con la finale di X Factor 2021 - su Sky Uno/+1, in simulcast su TV8 e on demand - ha registrato complessivamente 1.301.000 spettatori medi e una share del 6,2%.

Ascolti TV prime time: Dritto e Rovescio primo talk

'Dritto e Rovescio' su Rete4 (956.000 spettatori, share 5.6%) è primo negli ascolti TV prime time seguito da 'Piazzapulita' su La7 (929.000 spettatori, share 5.4%), 'Il Mostro di Firenze - Quel Silenzio che non Tace: Bugie e Verità' su Rai2 (918.000 spettatori, share 4.4%), il film di Lina Wertmuller, recentemente scomparsa, 'Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici' su Rai3 (684.000 spettatori, share 3.1%), 'It Capitolo 2' su Italia 1 (650.000 spettatori, share 3.7%), 'Trappola in Fondo al Mare' sul Nove (304.000 spettatori, share 1.4%).