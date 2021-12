Ascolti TV, Che Tempo Che Fa vince con Zaki. TV8 boom con Verstappen

Ascolti TV, il programma di Fabio Fazio domina la prima serata grazie a Patrick Zaki (3 milioni di spettatori e 12,9% di share). Il Gran Premio di Abu Dhabi registra 1 milione di utenti su TV8

Al primo posto in classifica degli ascolti TV prima serata si piazza 'Che Tempo Che Fa' con 3.035.000 spettatori e il 12.87% di share. Tra gli ospiti di Fabio Fazio c'è stato anche , lo studente egiziano dell'Università di Bologna recentemente scarcerato. Il successivo segmento del programma, 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo' è stato seguito da ha ottenuto 2.017.000 spettatori con l'11.13%. Al secondo posto 'All Together Now' su Canale 5, con 2.469.000 spettatori e il 13.91% di share. Al terzo posto, 'Telethon - Festa di Natale' su Rai1, con 2.024.000 spettatori e il 10.4% di share. A seguire, tra gli altri ascolti TV prime time: 'Ncis Los Angeles' e 'Ncis New Orleans' su Rai2 (rispettivamente, 1.133.000 spettatori, share 4.78%, e 920.000 spettatori, share 4.15%), 'Hercules - La leggenda' su Italia 1 (1.050.000 spettatori, share 4.93%), 'Controcorrente Prima Serata' su Rete4 (630.000 spettatori, share 3.54%), 'Tel Chi El Telùn' sul Nove (584.000 spettatori, share 3.1%), 'Atlantide' su La7 (505.000 spettatori, share 2.66%), 'Family Food Fight' su Tv8 (266.000 spettatori, share 1.31%).

Sempre sull'8 è stato il Gran Premio di Abu Dhabi, che ha consacrato campione del mondo Max Verstappen, a vincere la medaglia d'oro degli ascolti TV pomeriggio. La gara è stata seguita da 1.020.000 spettatori con il 6.5% share. Restando in tema di motori, Sky Sport F1 è stato visto da 639.000 spettatori (3.6%) su Sky Sport Uno. Paddock Live registra invece 403.000 spettatori (2.6%) su Sky Sport F1 e 321.000 spettatori (2%) su Sky Sport Uno. Domenica In su Rai1 ha incollato alla TV 2.702.000 spettatori (15.16%), nella prima parte, e 2.520.000 spettatori (15.84%).