Ascolti tv, DopoFestival? Cattelan come la terza serata Sanremo 2025 by Carlo Conti va giù - Ecco quanto perde

Ascolti tv ieri 13 febbraio 2025: DopoFestival 'precipita' al 45,66% sulla scia della terza serata di Sanreo 2025

Il DopoFestival condotto da Alessandro Cattelan esattamente come la serata principale scende in seconda serata a 2 milioni di spettatori (45,66%). Nella puntata precedente aveva registrato 2.308.000 spettatori (56.18%). Per Carlo Conti si tratta comunque di un calo fisiologico già registrato nelle serate precedenti.

Ascolti tv, DopoFestival, Selvaggia Lucarelli sui Duran Duran. Anna Dello Russo e il commento al look di Settembre

Alla terza puntata del programma che parte dopo la fine della puntata del Festival di Sanremo 2025 hanno partecipato, oltre agli ospiti fissi Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo, anche Myriam Sylla, che ha espresso il suo desiderio di condurre un giorno Sanremo, e per gli artisti in gara Tony Effe, Noemi e Francesco Gabbani. In seguito ha raggiunto Cattelan anche Settembre, vincitore nella categoria Nuove Proposte, accompagnato da Miriam Leone e Katia Follesa.

Nel corso della puntata Selvaggia Lucarelli ha raccontato un curioso aneddoto sui Duran Duran, rei di aver fatto troppo rumore la notte prima. La camera d'albergo della giornalista era infatti esattamente sotto a quella della band. Il caos sarebbe stato tale da costringerla a lasciargli un biglietto di lamentele sotto la porta. "Vent'anni fa avrei lasciato un altro tipo di biglietto, adesso gli dico di farmi dormire", afferma Selvaggia Lucarelli.

Gli fa eco il giornalista Andrea Laffranchi del Corriere della Sera: "Vorrei aggiungere un piccolo dettaglio sui Duran Duran. Quando sono arrivati in albergo, Simon è stato portato a vedere la camera. L'ha guardata, non l'ha ritenuta all'altezza e ha detto "Questa no". Il direttore lo ha portato in un'altra camera al secondo piano. Non gli piaceva neanche quella. Lo hanno portato al quarto piano. In tutto questo trambusto, a un certo punto esce Lucio Corsi, apre la porta e dice: "Che è tutto sto casino?".

Anna dello Russo, invece, è stata chiamata dal conduttore a commentare il look di Settembre. L'ex direttrice creativa di Vogue Japan ha quindi definito "da vecchio" l'outfit indossato dal 23enne napoletano. Laffranchi in questo caso ha tenuto a sottolineare che il comportamento di Anna Dello Russo è stato forse un po' indelicato nei confronti di un ragazzo giovane che aveva appena vinto un premio.