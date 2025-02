Ascolti tv, il DopoFestival vola oltre il 55% di share. Ma Selvaggia Lucarelli è in imbarazzo...

Ascolti tv ieri 12 febbraio 2025: il DopoFestival arriva a 2.3 milioni di spettatori dopo l'una di notte

Il DopoFestival condotto da Alessandro Cattelan si conferma con 2.308.000 spettatori (56.18%) in seconda serata. Nella puntata di ieri hanno partecipato come ospiti Alessandro Matri e Federica Nargi, che ha colto l'occasione per ricordare a Selvaggia Lucarelli di aver ricevuto uno zero come voto per la sua esibizione a Ballando con le Stelle.

Gli artisti che invece si sono seduti sul divano di Alessandro Cattelan sono stati Rocco Hunt, Marcella Bella, Rkomi (a cui non sono state risparmiare critiche sulla dizione) e Willie Peyote con il suo corista improvvisato il comico Luca Ravenna.

La puntata di ieri del DopoFestival verrà perlopiù ricordata per la "polemica" tra Rkomi e uno dei creatori del FantaSanremo ("sei un maledetto", ha commentato l'artista) e la reazione di Selvaggia Lucarelli alle domande di Cattelan sulla prestazione di Fedez. La giornalista ha scelto di non commentare l'esibizione del rapper di Rozzano cercando di svicolare. "Tu dove vai in vacanza quest'estate?", ha chiesto Lucarelli a Cattelan.