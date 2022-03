Ascolti TV 13 marzo 2022: Non è l'Arena meglio di Zona Bianca

Ascolti TV ieri 13 marzo 2022: Non è l'Arena batte Zona Bianca con 1 milione di spettatori per il 5,98% di share

Rai1 vince la gara degli ascolti TV con il secondo appuntamento della fiction Noi, seguita da 3.690.000 spettatori pari al 17.3% di share (primo episodio: 3.936.000 – 16.65%, secondo episodio: 3.413.000 – 18.11%). Secondo posto per Canale 5 con la seconda puntata de Lo Show dei Record, che ha appassionato 3.058.000 spettatori pari al 16.22% di share (presentazione: 3.029.000 – 12.21%, Highlights: 1.247.000 – 14.98%). Che Tempo Che Fa su Rai3, preceduto da una presentazione di 40 minuti (1.965.000 – 8.38%), si piazza al terzo posto con 2.680.000 spettatori (10.88%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha raggiunto 1.579.000 spettatori (8.69%). Che Tempo Che Fa Il Tavolo E… (durata 3 minuti e 40) raggiunge 943.000 spettatori e l’8.35%.

Gli ascolti TV ieri 13 marzo 2022 per le altre reti: The Rookie 4 su Rai2 con 977.000 spettatori (3.94), la prima visione assoluta CSI: Vegas con 757.000 spettatori (3.24%), King Arthur – Il Potere della Spada su Italia 1 con 924.000 spettatori (4.65%), Zona Bianca su Rete 4 con 751.000 spettatori (4.49%), Non è l’Arena su La7 con 1.002.000 spettatori (5.89%), Tomb Raider su Tv8 con 284.000 spettatori (1.4%) e Stand Up – Comici in Prova sul Nove con 297.000 spettatori (1.3%).

Ascolti TV ieri 13 marzo 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma al primo posto negli ascolti TV ieri 13 marzo 2022 con Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 4.754.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint raggiunge 3.363.000 spettatori con il 13.55%. NCIS su Italia 1 si ferma a 1.405.000 spettatori per il 5.73% di share. Controcorrente su Rete 4 ha interessato 1.122.000 spettatori (4.67%) nella prima parte e 1.231.000 spettatori (4.93%), nella seconda parte. In Onda su La7 chiude con 1.072.000 spettatori e il 4.33% di share.

