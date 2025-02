Ascolti tv, Striscia la Notizia frena. Lilli Gruber stende Del Debbio. E De Martino... Top&Flop

Ascolti tv, Striscia la Notizia rallenta. Lilli Gruber stende Del Debbio. E De Martino... Top&Flop

Affari Tuoi viaggia a velocità di crociera e allunga su Striscia la Notizia (che frena). Tra Otto e Mezzo e 4 di sera, la sfida dei talk è senza storia. Vediamo come sono andati gli ascolti tv in access prime time martedì 18 febbraio 2025.

Ascolti tv ieri 18 febbraio 2025: 4 di Sera frena e Otto e Mezzo si conferma il primo talk nell'access prime time

Affari Tuoi su Rai1 continua a dominare incontrastato l'access prime time con 6.249.000 spettatori (28.5%). Cinque Minuti sulla stessa rete arriva a 5.095.000 spettatori (24.4%)

Striscia la Notizia rallenta a quota 2.997.000 spettatori (13.7%). Nella precedente puntata il tg satirico di Canale 5 aveva raggiunto 3.426.000 spettatori (15.3%).

La sfida dei talk, 4 di Sera arriva a 952.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 849.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Paolo Del Debbio aveva iniziato la settimana su Rete 4 con 989.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 942.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte.

Alla fine è (ancora) Lilli Gruber a vincere la sfida dei talk. Otto e Mezzo dopo l'exploit della puntata precedente (2.009.000 spettatori - 9%) chiude su La7 a 1.827.000 spettatori (8.3%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 18 febbraio 2025 per l'access prime time delle altre reti: TG2 Post con 694.000 spettatori (3.2%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.290.000 spettatori (6%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.204.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole con 1.603.000 spettatori (7.3%). Celebrity Chef di Alessandro Borghese su TV8 con 411.000 spettatori (1.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? con Paolo Conticini sul Nove con 606.000 spettatori (2.8%).