Ascolti TV, Dritto e Rovescio supera PiazzaPulita. Sinner ha il 6,4% di share

Ascolti TV, il talk di Rete raggiune 920mila spettatori (5,3% di share) contro gli 830mila utenti di quello di La7 (4,8%)

Vittoria di stretta misura nella prima serata di ieri per 'Il professore', protagonista Alessandro Gassmann su Rai1 che con 4.250.000 telespettatori e il 20,2% di share - con il primo episodio a 4.640.000 e 19.7% e il secondo episodio a 3.917.000 e 20.7% - supera 'Zelig' all'esordio su Canale5 con la coppia di conduttori formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che si ferma a quota 4.052.000 anche se fa registrare uno share più alto, pari al 22,3% in quanto sfora ben oltre la mezzanotte. Al terzo posto Rai2 con la partita di tennis tra Sinner e Medvedev valida per le Atp Finals che ha incollato davanti al piccolo schermo 1.400.000 telespettatori con il 6,4% di share. Sempre in prima serata, 'Sopravvissuto - TheMartian' su Italia1 ha totalizzato 931.000 telespettatori e il 4,6% di share; 'Dritto e Rovescio' su Rete4 920.000 e 5,3%; 'Piazzapulita' su La7 830.000 e 4,8%; 'City of Crime' su Rai3 697.000 e 3,1%; 'Il contadino cerca moglie' su Nove 433.000 e 1,9%; 'La cuoca del presidente' su Tv8 193.000 e 0,9% di share. Quanto a SkyUno, lo show di 'X Factor' conta 390.000 telespettatori e 1.8% di share.

Ascolti TV giovedì 18 novembre 2021: access prime time

In seconda serata, 'Porta a Porta' su Rai1 fa 786.000 telespettatori e il 9.9% di share; su Rai2, 'Quelli che il Tennis' 335.000 e 2.8%; su Rai3 'La Versione di Fiorella' arriva a 283.000 telespettatori e a 1.8% di share. Nell'access prime time, Rai1 con 'Soliti Ignoti' con 4.896.000 spettatori e il 20.1% di share supera Canale5 con 'Striscia la Notizia' che conquista 4.376.000 telespettatori e il 18,0% di share. Al preserale, 'L'Eredità' su Rai1 ottiene 4.474.000 spettatori pari al 22.9%, mentre su Canale 5 'Caduta Libera!' realizza 3.678.000 telespettatori con il 19.4% di share.