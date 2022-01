Ascolti TV, Un viaggio a quattro zampe è il programma più visto ieri sera

Ascolti TV, tra i talk show 'Controcorrente' raggiunge quasi 1.1 milioni di spettatori nel prime time pari al 4,6% di share

Rai1 conquista la vetta degli ascolti TV 2 gennaio 2022 con 'Un viaggio a quattro zampe'. Il film è stato visto 2.996.000 spettatori pari al 13.6% di share. Medaglia d'argento per 'Un amore così grande' su Canale5, che ha interessato 2.467.000 spettatori con uno share del 10.9%. Chiude il podio Rai3 con 'Genitori in trappola", che ha raccolto davanti alla TV 1.605.000 spettatori per il 7,2% di share.

La classifica degli ascolti TV prima serata si compone poi di 'Freedom – Oltre il Confine' su Italia1 con 1.027.000 spettatori pari al 5.4% di share (presentazione a 961.000 e il 4%), 'Città Segrete' su Rai3 con 1.547.000 spettatori (7.2%), 'Il domani tra di noi' su Rete4 con 1.185.000 spettatori (5.7%), 'Il gattopardo' su La7 con 973.000 spettatori pari al 4.7%, 'Nemiche amiche' su TV8 con 310.000 spettatori (1.5%), 'Aldo, Giovanni e Giacomo: Anplagghed' sul Nove con 701.000 spettatori (3.2%), 'Braveheart – Cuore impavido' su Rai4 con 353.000 spettatori (1.9%) e 'Un Natale stellato' su La5 con 336.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV access prime time

Primo posto per Rai1 con 'Soliti Ignoti – Il Ritorno', visto da 5.317.000 spettatori per il 22.3% di share. Su Canale5 'Paperissima Sprint' ottiene 3.385.000 spettatori con il 14.2% di share. 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Italia1 ha raggiunto 1.404.000 spettatori (5.9%). 'Generazione Bellezza' su Rai3 interessa 941.000 spettatori pari al 4%. Su Rete4 'Controcorrente' ha interessato 1.092.000 spettatori(4.6%) nella prima parte e 1.193.000 di persone (5%) nella seconda parte. Su Tv8 '4 Ristoranti' è stati visto da 549.000 spettatori pari al 2.3%.