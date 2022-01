Ascolti TV, Floris meglio di Bianca Berlinguer e Giordano

Ascolti TV, tra i talk diMartedì con Floris batte Cartabianca e Fuori dal coro con 1.296.000 di spettatori e il 6,3% di share

Rai1 conferma il primato negli ascolti TV prima serata con 'Ulisse – Il Piacere della Scoperta Viaggio senza Ritorno', visto da 2.548.000 spettatori pari al 12.5% di share. Segue Canale 5 con la prima tv di 'Attraverso i Miei Occhi', che ha incollato al video 3.040.000 spettatori pari al 14.8% di share. Terzo posto per Rai2 con 'Un’Ora Sola Vi Vorrei', che ha interessato 1.333.000 spettatori pari al 5.9% di share.

Completano la classifica degli ascolti TV prima serata di martedì: 'Back To School' su Italia 1 con 1.241.000 spettatori per il 6,7% di share (presentazione: 1.130.000 – 4.6%), 'Cartabianca' su Rai 3 con 1.099.000 spettatori per il 5.5% di share (presentazione: 886.000 – 3.7%), 'Fuori dal Coro' su Rete 4 con 1.039.000 spettatori con il 6.1% di share a.m., 'diMartedì' su La7 con 1.296.000 spettatori per il 6.3% di share (DiMartedì Più: 462.000 – 5.8%). Esordio su TV8 per la settima stagione di 'Italia’s Got Talent' con 618.000 spettatori (3%). Sul Nove 'Hitman: Agent 47' ottiene 320.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV access prime time con 'Soliti Ignoti – Il Ritorno', che ottiene 4.833.000 spettatori con il 19.6% di share. Su Canale 5 'Striscia la Notizia' raggiunge 3.996.000 spettatori con uno share del 16.2%. Su Italia1 'NCIS – Unità Anticrimine' ha registrato 1.341.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 'Stasera Italia' è stato visto da 957.000 persone (4%) nella prima parte e 906.000 (3.7%) nella seconda parte. Su La7 'Otto e Mezzo' ha interessato 2.035.000 spettatori (8.2%).

