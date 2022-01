Ascolti TV, Rai1 con Il ritorno di Mary Poppins ottiene 3,8 mln di spettatori

Ascolti TV, il talk Report su Rai3 raggiunge 1,7 milioni di spettatori per uno share del 7,48%

E' testa a testa nella classifica degli ascolti TV prima serata di lunedì. Ra1 ottiene più spettatori (3.856.000 pari al 18,11% di share) con il film 'Il ritorno di Mary Poppins' ma Canale 5 con il 'Grande Fratello Vip 6', complice anche la rissa sfiorata tra Alex Belli e Alessandro Basciano e la maggiore durata del programma, vince in termini di share (21,08% per 3.322.000 telespettatori). Terzo posto per 'Report' su Rai3, che ha totalizzato 1.676.000 telespettatori e uno share del 7,48%.

Fuori dal podio, su Rai 2 la serie 'Delitti in Paradiso' è stata seguita da 1.382.000 telespettatori (share del 5,96%) mentre su Italia 1 il film 'Top Gun' è stato visto da 1.376.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6,19%. Su Retequattro il film 'Il Marchese del Grillo' ha totalizzato 1.065.000 telespettatori (share del 5,29%) mentre su La7 'Atlantide Files' è stato visto da 377.000 telespettatori (share del 2,2%).

Chiudono gli ascolti TV prime time Tv8 con il film 'Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo' seguito da 337.000 telespettatori (share dell'1,6%) e Nove con 'Little Big Italy' seguito da 275.000 spettatori con l'1,2%.