Ascolti tv Capodanno, Canale5 distrutta da Rai1. Flop di Panicucci, il 2025 inizia malissimo per Piersilvio Berlusconi

Ascolti tv Capodanno, Canale5 massacrata da Rai1. L'anno nuovo inizia proprio male per Piersilvio Berlusconi. Nella serata di ieri, martedì 31 dicembre 2024, su Rai1 L’Anno che Verrà con Marco Liorni ha interessato 5.383.000 spettatori pari al 36.8% di share, nella prima lunga parte in onda dalle 20:52 alle 0:56, e 2.843.000 spettatori con il 33.6% dall’1.01 all’1.36 (Buonanotte fino all’1:54: 1.911.000 – 28.3%). Su Canale5 – dalle 20:51 all’1.52 – Capodanno in Musica con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi ha raccolto 3.395.000 spettatori con uno share del 25.3% (After di 7 minuti: 1.518.000 – 25.5%, il dato dello scorso anno della sfida di San Silvestro, quello del 2022).

Su Rai2 - scrive il sito internet www.davidemaggio.it - Gli Aristogatti intrattiene 1.105.000 spettatori pari al 7.1%. Su Italia1 Indipendence Day incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Il Piccolo Diavolo segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Ocean’s Eleven: Fate il vostro gioco totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 nella serata di San Silvestro il classico Indovina chi viene a cena raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Il bacio di mezzanotte ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Maurizio Battista Risate sotto l’Albero raduna 220.000 spettatori (1.4%). Sul 20 Watchmen fa sintonizzare 109.000 spettatori (0.7%). Su Rai4 I poliziotti di riserva è scelto da 145.000 spettatori (0.9%). Su Iris The Prestige è seguito da 147.000 spettatori pari all’1%. Su La5 Mi sono perso il Natale ha raccolto 60.000 spettatori con lo 0.4%.