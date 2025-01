Ascolti tv, Affari Tuoi? De Martino in access regge contro Inter-Milan con la Lotteria Italia. In Onda cala ma batte 4 di Sera / TOP E FLOP

Ascolti tv ieri 6 gennaio 2025, De Martino tiene alta Rai1 contro la Supercoppa Inter-Milan

Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia su Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv dell'access prime time: 6.208.000 spettatori (26.64%) per il programma del re dell'Auditel, Stefano De Martino nella prima parte andata in onda dalle 20:42 alle 21:49 (mentre su Canale 5 andava in onda la Supercoppa Italiana Inter-Milan).

Ascolti tv, Telese-Aprile batte Barra-Poletti

4 di Sera raggiunge 730.000 spettatori (3.23%) nella prima parte e 688.000 spettatori (2.95%) nella seconda parte. Il venerdì la coppia Barra-Poletti aveva raggiunto chiuso con 716.000 spettatori (3.3%). In Onda su La7 ha invece interessato 1.189.000 telespettatori (5,17%). Nella precedente puntata la coppia Telese-Aprile aveva conquistato 1.203.000 spettatori (5.5%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 6 gennaio 2025 per l'access prime time delle altre reti

TG2 Post con 738.000 spettatori (3.16%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.339.000 spettatori (5.84%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 937.000 spettatori (4,12%) e Un Posto al Sole con 1.272.000 spettatori (5,48%), Alessandro Borghese 4 Ristoranti su TV8 con 587.000 spettatori (2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove con 348.000 spettatori (1.5%).