Ascolti TV, Report raddoppia lo share di Quarta Repubblica

Ascolti TV iera sera, vince Imma Tataranni con 5 milioni di spettatori e il 24% di share. Secondo il Grande Fratello Vip, terzo Report

Imma Tataranni è un sostituto procuratore senza rivali. La penultima puntata della serie di Rai1, infatti, ha conquistato gli ascolti TV della prima serata di ieri con 5.103.000 telespettatori e il 24,1% di share, battendo il 'Grande Fratello Vip' di Canale 5 'fermo' a 3.239.000 telespettatori con il 21,3%. Terzo gradino del podio per 'Report' che su Rai3 ha registrato 2.035.000 telespettatori e il 9,1% di share. Di seguito gli altri programmi della serata: su Italia 1 il film 'xXx - Il ritorno di Xander Cage' (979.000 telespettatori, share 4,4%); su Retequattro 'Quarta Repubblica' (859.000 telespettatori, share 4,9%); su Rai2 'N.C.I.S. Los Angeles' (732.000 telespettatori, share 2,9%) e a seguire 'N.C.I.S. New Orleans' (563.000 telespettatori, share 2,5%); su Nove 'Little Big Italy' (491.000 telespettatori, share 2,1%); su La7 'Grey's Anatomy 17' (370.000 telespettatori, share 1,7%); su Tv8 il film 'Spider-Man 3' (266.000 telespettatori, share 1,3%).

Rai1 domina anche nell'access prime time con 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' visto da 5.432.000 telespettatori pari al 21,91% di share, mentre su Canale 5 'Striscia la notizia' ne ha ottenuti 4.049.000 con il 16,27%. Anche nel preserale la rete ammiraglia Rai è vincente grazie a 'L'Eredità' che ha segnato il 23,28% di share con 4.660.000 telespettatori. Su Canale 5 'Caduta libera' ha interessato invece 3.496.000 telespettatori pari al 17,9%. Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 9.408.000 telespettatori e il 38,6% di share, e le 24 ore con 3.773.000 e il 36,8%. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 4.852.000 telespettatori e il 42,6% di share.